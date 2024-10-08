Международная конференция к 130-летию писателя Пильняка пройдет в Коломне

В библиотеке имени И. И. Лажечникова в Коломне пройдет научная конференция «Творческое наследие Бориса Пильняка в XXI веке». Для участников подготовили выставку, презентацию путеводителя и пленарное заседание.

Конференцию приурочат к 130-летию со дня рождения писателя. Событие состоится 10–12 октября.

Организовали встречу представители Института мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук, Литературного института имени А. М. Горького, Государственного социально-гуманитарного университета и администрации городского округа Коломна.

В заключительный день конференции пройдет ключевое пленарное заседание. Также в этот день откроют выставку «Борис Пильняк в Коломенском крае» и презентуют путеводитель «Ароматы Посада. Путешествие по коломенскому краю вместе с Борисом Пильняком». Проект создали сотрудники библиотек Коломны.

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