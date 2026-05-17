Международная эколого-патриотическая акция прошла в Серпухове

Девятого мая в округе состоялось мероприятие «Сад памяти» в честь 81-й годовщины Великой Победы. Более 100 человек высадили в сквере имени Калинина 50 молодых кленов и более 20 туй.

Породы деревьев выбрали не случайно — клены и туи хорошо подходят для влажной и низкой местности. Рабочий инвентарь и воду предоставил «Комбинат благоустройства». К посадке присоединились окружные депутаты, сотрудники администрации, работники предприятий, активисты «Молодой гвардии» и другие неравнодушные горожане.

Организатор акции, директор организации «Развитие большого Серпухова» Юлия Чуракова отметила, что деревья высадили в знак благодарности героям, павшим в Великой Отечественной войне.