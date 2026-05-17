Международная эколого-патриотическая акция прошла в Серпухове
Девятого мая в округе состоялось мероприятие «Сад памяти» в честь 81-й годовщины Великой Победы. Более 100 человек высадили в сквере имени Калинина 50 молодых кленов и более 20 туй.
Породы деревьев выбрали не случайно — клены и туи хорошо подходят для влажной и низкой местности. Рабочий инвентарь и воду предоставил «Комбинат благоустройства». К посадке присоединились окружные депутаты, сотрудники администрации, работники предприятий, активисты «Молодой гвардии» и другие неравнодушные горожане.
Организатор акции, директор организации «Развитие большого Серпухова» Юлия Чуракова отметила, что деревья высадили в знак благодарности героям, павшим в Великой Отечественной войне.
«Пусть они растут, а память в наших сердцах будет храниться еще многие поколения», — добавила она.
Перед началом работ провели инструктаж: нужно расправить корни, снять сетку и подготовить дерево к посадке. В колонках звучали песни военных лет, для желающих работал шатер, где можно было выпить чай. Некоммерческая организация взяла на себя ответственность за состояние саженцев — будет ухаживать за ними и поливать.
Акция «Сад памяти» проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2013 года.