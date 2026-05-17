Международная эколого-патриотическая акция прошла в Лобне

В микрорайоне Восточный высадили 70 молодых деревьев в рамках мероприятия «Сад памяти». Вдоль пешеходной тропы, ведущей к переезду, участники посадили саженцы клена, дуба и ирги.

Участие в акции приняли глава округа Анна Кротова, депутат Государственной думы Денис Кравченко, представители Совета депутатов, Общественной палаты, Ассоциации ветеранов специальной военной операции, активисты «Единой России», а также волонтеры, школьники, кадеты, юнармейцы, молодогвардейцы и местные жители.

Анна Кротова подчеркнула, что каждое дерево — живой памятник героям, символ вечной памяти об их подвиге. Еще недавно этот участок был заброшенным. Специалисты учреждения «Уютный город» снесли старые хозяйственные постройки, очистили территорию и обрезали сухие ветви.

Акция «Сад памяти» — не единственное событие в череде весенних работ. В Лобне уже начали благоустраивать пруд «Москвич»: вдоль берега появятся деревянные настилы, скамейки, беседки, зоны для пикников и активного отдыха. А к осени приведут в порядок сквер в микрорайоне Депо.