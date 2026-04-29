Международная эколого-патриотическая акция пройдет в Воскресенске 6 мая

В микрорайоне Лопатинский высадят саженцы дерена в рамках инициативы «Сад памяти». Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ежегодная акция проходит на территории Московской области с 20 апреля по 31 мая, а «Сад памяти» состоится в муниципалитете в мае. Цель встречи — сохранение памяти о погибших героях и восстановление лесных массивов. В Воскресенске площадкой для посадки выбрали улицу Светлую (вдоль домов № 1–7). Саженцы дерена неприхотливы, быстро приживаются и украшают город яркой листвой весной и летом.

Сбор участников начнется в 09:30, начало мероприятия — в 10:00. Местные власти приглашают жителей округа внести свой вклад в озеленение и сохранение памяти о защитниках Родины.

Инициатива проводится в соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева.