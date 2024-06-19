Международная делегация посетила ЦУР Подмосковья
Делегация из Зимбабве познакомилась с работой ЦУР в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Участникам делегации рассказали об истории создания Центра управления регионом, а также продемонстрировали цифровые решения и поделились принципами работы ЦУР.
Большое внимание уделили вопросам в сфере образования, медицины и экологии. Представители Зимбабве лично смогли оценить результаты внедрения искусственного интеллекта в работу ЦУР.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что цифровизация помогла снизить количество преступлений в регионе.
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