Международная делегация посетила ЦУР Подмосковья

Делегация из Зимбабве познакомилась с работой ЦУР в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Участникам делегации рассказали об истории создания Центра управления регионом, а также продемонстрировали цифровые решения и поделились принципами работы ЦУР.

Большое внимание уделили вопросам в сфере образования, медицины и экологии. Представители Зимбабве лично смогли оценить результаты внедрения искусственного интеллекта в работу ЦУР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что цифровизация помогла снизить количество преступлений в регионе.

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