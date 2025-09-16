Международная «Битва роботов» пройдет в Подмосковье 11 октября

Второй этап международного чемпионата «Битва роботов» пройдет в выставочном центре «Патриот» в Подмосковье 11 октября. На ринг выйдут команды из 12 регионов России, Индии и Бразилии.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, во втором этапе будут участвовать 28 роботов. Из них 16 в весовой категории до 110 килограммов, еще 12 — до 1,5 килограмма.

«В первом этапе, который проходил в Перми, участвовали три команды из Подмосковья. Один из наших мини-роботов завоевал приз зрительских симпатий, победив в онлайн-голосовании, и теперь готовится к полуфиналу. Второй отборочный этап чемпионата проходит при поддержке Правительства Московской области. За победу снова будут бороться три подмосковных бойца. Поддержать их можно как онлайн, так и лично на площадке», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Шоу будет состоять из двух блоков, каждый из которых откроет эффектный пролог.

В категории до 110 килограммов Подмосковье представят команды «Мельники» из Королева с роботом «Красный мельник» и Istok.Robotics из Фрязина с роботом RedHorn 3. В битве до 1,5 килограмма сразится SOLARBOT из Балашихи с роботом PiP.

Билеты на мероприятие доступны по ссылке.