Международная аттестация по карате прошла в Химках

В Химках 25 мая состоялась международная аттестация по карате Киокушин Кенбукай. В экзамене участвовали более 150 спортсменов.

Аттестация проходила под контролем японских сэнсэев: президента Всемирной организации Киокушин Кенбукай Масахиро Канеко, Кога Хироказу и многократного чемпиона мира Масаки Фудзии. Испытания сдавали спортсмены от шести лет до взрослых мастеров — на ученические и мастерские степени.

По итогам экзамена 12 атлетов подтвердили и получили степени первого-четвертого дана, а свыше 100 участников сдали экзамен на ученические степени. На церемонии также наградили спортсменов в номинации «За преданность делу». Несколько атлетов, отличившихся дисциплиной и верностью стилю, получили бесплатную поездку в Японию — их ждут тренировки в залах Токио.

«Мы показали, что российский Кенбукай жив, силен и способен организовывать события мирового уровня. Спасибо японским коллегам, администрации Химок и, конечно, нашим спортсменам», — отметил президент Федерации Киокушин Кенбукай карате России Евгений Прохоров.

Мероприятие организовали Федерация Кенбукай карате России и школа единоборств «Красный тигр», которая работает в Химках более 10 лет. Воспитанники клуба регулярно добиваются успехов на всероссийских и международных соревнованиях.