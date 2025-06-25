Международная алюминиевая компания откроет новое производство в Павловском Посаде

В рамках программы импортозамещения международная алюминиевая компания запустит в Павловском Посаде новый участок по производству всех типоразмеров матриц для экструзии алюминиевых профилей. Для реализации проекта закупили современное российское, турецкое, японское и китайское оборудование, а также капитально отремонтировали аварийное здание арматурного цеха площадью 900 квадратных метров.

Новое производство поможет минимизировать зависимость региона и страны от поставок из Турции и Китая, укрепить производственный потенциал России, а также повысить качество клиентского сервиса через сокращение сроков выполнения заказов. На первом этапе запуск нового участка позволил наладить производство до сотни матриц в месяц. Это равно годовому обороту порядка 100 миллионов рублей. Второй этап предусматривает увеличение мощностей в три раза ежемесячно, что принесет заводу уже порядка 300 миллионов рублей оборота в год. Помимо этого, на предприятии, кроме уже имеющихся 16 новых рабочих мест, дополнительно создадут еще 37.

Завершить проект планируют в июне текущего года.

По словам главы Павлово-Посадского городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дениса Семенова, международная алюминиевая компания снова демонстрирует пример того, как современный подход к производству, грамотная стратегия и внедрение инноваций позволяют достигать устойчивого экономического роста даже в условиях внешних ограничений.

«Этот проект станет важным вкладом в развитие региональной экономики, укрепление отечественного экспортного потенциала и достижение технологической независимости», — подчеркнул руководитель муниципалитета.