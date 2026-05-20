Международная акция «Сад памяти» прошла в Чехове

В Чехове на территории лесного хозяйства появилась новая зеленая зона. На площади в полгектара возле села Новый Быт представители администрации, духовенства, депутаты, ветераны СВО, активные жители высадили 2 тысячи молодых сосен.

Международная акция «Сад памяти», к которой присоединились жители Чехова, не только о бережном отношении к окружающей среде. Она возникла по инициативе президента Владимира Путина в память о подвигах героев Великой Отечественной войны. Главная цель акции — появление живых мемориалов, ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в военные годы.

«Высаживая сосны сегодня, мы не только чтим подвиг предков, но и создаем зеленый щит для будущих поколений, боремся с изменением климата и сохраняем биоразнообразие Подмосковья. Спасибо каждому, кто пришел самостоятельно, с семьей, с друзьями и знакомыми. Вместе мы создаем настоящий „Сад памяти“ — место, где история и экология сливаются воедино», — отметил глава округа Михаил Собакин.

За шесть лет к акции присоединились миллионы добровольцев из 83 стран мира, которые посадили свыше 160 миллионов деревьев.