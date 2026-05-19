Международная акция «Сад памяти» пройдет в Дубне 23 мая

Жителей наукограда приглашают принять участие в международной акции «Сад памяти», которая начнется в субботу, 23 мая, в 10:00. Для мероприятия уже подготовили более 400 саженцев, которые привезли в городские теплицы из питомников.

Участники акции посадят деревья и кустарники, которые хорошо приживаются в Дубне: дубы, каштаны, спирею, жасмин и сирень.

Сбор желающих состоится на трех площадках: Ленинградской улице возле филиала МГУ, на велодорожке у моста и на пересечении асфальтовой дороги вблизи въезда на СНТ «Мичуринец». Участникам акции выдадут инвентарь, подготовят угощения, а на площадках будет играть музыка.

«Каждое посаженное дерево — это живая память о героях и вклад в будущее нашего города. Приходите всей семьей!» — обратился к жителям глава Дубны Максим Тихомиров.