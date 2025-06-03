Международная акция «Пушкин в городе» пройдет в Дубне 7 июня

Ежегодная международная акция «Пушкин в городе» пройдет в Дубне. Участники напишут на асфальте мелом повесть «Капитанская дочка».

Акция пройдет на Комсомольской набережной 7 июня в 18:00. Жителей муниципалитета приглашают присоединиться и вместе написать «Капитанскую дочку» ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Международная акция зародилась в Дубне. В 2013 году ее придумала и провела Мария Климова — тогда сотрудница универсальной библиотеки Объединенного института ядерных исследований. Сейчас проект координирует житель наукограда Алексей Копейкин.

«В этом году акция в Дубне будет проходить в 13 раз! Мы проведем одно действо общее, объединяющее: будем писать на асфальте набережной „Капитанскую дочку“ в одну длинную строчку вдоль велосипедной полосы. Каждый участник пишет по желанию одно слово или одно предложение», — поделился планами Алексей.

По замыслу автора должны получиться «бусы или ожерелье» — длинная цепочка прозы.

«Замечательная народная инициатива, которую подхватили многие горожане и которая еще раз подчеркивает статус Дубны как наукограда», — подчеркнул глава Максим Тихомиров.