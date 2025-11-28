Международная акция «Географический диктант» пройдет в Химках

Мероприятие, организованное Русским географическим обществом, в этом году будет проводиться как офлайн, так и онлайн. Центральной площадкой для очного участия в городе станет «Умная библиотека».

За десятилетнюю историю существования диктанта в нем приняли участие свыше 4 миллионов человек из 136 государств. Участникам акции традиционно предлагается выполнить задание, состоящее из 40 вопросов.

Очная часть мероприятия запланирована на 30 ноября, тогда как дистанционный формат будет доступен на официальном портале с 30 ноября по 14 декабря. Начало диктанта во всех регионах назначено на 12:00 по местному времени.

Вход на площадку в «Умной библиотеке» на улице Калинина, 13, откроется в 11:00. Для участия не нужно проходить предварительную запись, а сама акция является бесплатной для всех желающих.

Формат диктанта представляет собой тестовые задания, проверяющие знания в области географии, включая вопросы о месторождениях ископаемых и памятных местах. Хотя мероприятие имеет соревновательный характер, организаторы не определяют победителей — каждый участник получает индивидуальные результаты, которые не подлежат публичному разглашению. На выполнение всех заданий отводится 45 минут.