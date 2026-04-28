Международная акция «Диктант Победы» прошла в Лобне

Центральной площадкой «Диктанта Победы» в этом году стал городской музей. Он был открыт 45 лет назад, первые материалы рассказывали о боевой истории Лобни, а сейчас здесь несколько постоянных экспозиций.

Среди тех, кто пришел в музей, чтобы проверить свои знания истории, как молодежь, так и люди старшего поколения.

«Меня на самом деле всегда интересовала история, особенно история России, моей Родины, моей страны. Я очень люблю свою страну, свой город, Лобню тоже очень сильно люблю. И я считаю, что обязательно надо участвовать, запоминать все события, которые когда-либо были у нас в стране», — отметила ученица школы № 9 Виктория Ломакина.

«Считаю, что это очень важно помнить, знать нашу историю и передавать младшему поколению. Чтобы они знали и помнили, что было во время Великой Отечественной войны, и не забывали наших героев», — подчеркнула председатель городского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Зоя Гаврилина.

Диктант проводится в форме тестирования. 25 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны, на которые нужно было ответить в течение 45 минут. Задания непростые, и, выполняя их, каждый участник не только проверяет свои знания, но и получает новую информацию об исторических событиях.