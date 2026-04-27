Международная акция «Диктант Победы-2026» прошла в музее Одинцова

На площадке Одинцовского музея в диктанте приняли участие советник главы Одинцовского округа и председатель координационного Совета по делам ветеранов Михаил Солнцев и депутат окружного совета Наталия Кудрявцева. Участники проверили свои знания в области истории.

«Диктант Победы» — акция, которая позволяет гражданам России и других государств не только проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, но и заинтересовать и приобщить школьников, молодежь к героическим подвигам предков. В этом году мероприятие посвящено 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения великого полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.