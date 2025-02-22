На площади возле ДК «Подмосковье» в Красногорске прошел масштабный фестиваль, организованный спортивно-патриотическим клубом «Ярополк». Мероприятие приурочили к Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Главной особенностью фестиваля стал телемост, который объединил более 10 тысяч участников из 50 регионов России и 10 стран мира, включая Нигерию, Аргентину, Испанию, Южную Осетию и другие государства. На площади с самого утра работали интерактивные зоны, популяризирующие здоровый образ жизни и патриотическое воспитание.

Особую атмосферу празднику придало выступление заслуженного артиста и депутата Государственной думы РФ Дениса Майданова. Он поприветствовал гостей и исполнил песню «Флаг моего государства», вызвавшую бурные аплодисменты зрителей.

Кульминацией фестиваля стало массовое обливание водой, которое одновременно прошло на всех площадках в России и за ее пределами. В акции приняли участие 220 жителей Красногорска и тысячи участников из других регионов и стран. Фестиваль стал ярким примером единства и патриотизма.