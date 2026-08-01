Междисциплинарную школу для юных исследователей открыли в Серпухове

В Серпухове на базе «БиоТех-Пущино» открылась междисциплинарная школа для учащихся 8–11 классов. 30 июля туда приехали ребята из Ижевска, Самары и Подмосковья.

В течение недели они занимаются по направлениям: агробиология, астрономия и астрофизика, цифровая биология, экология и химия. Программа построена на лабораторных работах и практических экспериментах — участники пробуют себя в роли исследователей и видят, как теория применяется в реальных задачах.

Занятия ведут ученые-исследователи Елена Видягина, Дарья Теплых, Харлампий Тирас и Александр Нагайцев. Они передают школьникам накопленный опыт, помогают разбираться в сложных темах и показывают научную работу изнутри.

«БиоТех-Пущино» уже зарекомендовал себя как место, где школьники работают совместно с учеными, участвуют в научных проектах, результатом которых становятся новые открытия и победы в олимпиадах. Это позволяет ребятам с ранних лет погружаться в реальную исследовательскую среду и осознанно подходить к выбору будущей профессии.