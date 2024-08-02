Меценат из Ногинска восстановит Морозовские казармы

Работы по восстановлению здания на улице Советской Конституции начались восемь лет назад. Там планируют обновить все: от фундамента и кровли до инженерных систем.

«Здание было построено еще Арсением Ивановичем Морозовым для сотрудников фабрик. Потом революция, советский период. В итоге оно было почти полностью разрушено. Собственно, мы купили разрушенное здание и восстанавливаем его таким, каким оно было», — поделился Евгений Шаманский.

Вокруг здания уже появилась современная пешеходная зона со стильными элементами освещения, установлены качели, высажены деревья. Скоро сделают пешеходные дорожки и парковки.

«Морозовские казармы представляют собой большую историческую и архитектурную ценность для города, его жителей и гостей. Ценно, что на территории нашего округа есть такие неравнодушные люди, которые участвуют в социально важных проектах. Это колоссальный труд и средства. Мы это очень ценим», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.