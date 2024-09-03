Новую спортивную площадку открыли в деревне Шульгино

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Юные жители деревни Шульгино теперь могут проводить время активно на новой спортивной площадке. Ее открыли по инициативе местного мецената на Березовой улице.

Подарок к началу учебного года и ко Дню Богородского края сделал для детей бизнесмен, меценат Армаис Есаян. Администрация Богородского округа предоставила ему земельный участок для строительства спортплощадки. В короткие сроки были проведены все согласования и по земельному участку, и по плану строительных работ.

Новый комплекс включает в себя огороженную футбольно-баскетбольную площадку, уличные тренажеры, два стола для настольного тенниса и детский игровой комплекс. Помимо этого, закуплен весь необходимый инвентарь: сетки, мячи, ракетки. По периметру выложен натуральный рулонный газон.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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При строительстве учитывались пожелания жителей. По просьбе сельчан на спортивной площадке теперь есть возможность играть и в волейбол. Общая стоимость работ составила более 4,5 миллионов рублей. Инвестор не останавливается и планирует дальнейшее обустройство территории в Шульгино.

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