«Метровагонмаш» из Мытищ отметил 90-летний юбилей

Одно из градообразующих предприятий Мытищ — вагоностроительный завод «Метровагонмаш» — отметило 90-летний юбилей. В честь этого события в одном из производственных цехов открыли памятную доску.
Ветеранов и молодых заводчан поздравил и поблагодарил за их труд исполняющий обязанности главы Мытищ Олег Сотник. Он также отметил, что «Метровагонмаш» — знаковое предприятие для округа. О том, что завод продолжит активное развитие, с уверенностью заявил заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Артем Леденев. Большие перспективы развития обозначил и генеральный директор АО «Метровагонмаш» Андрей Степанов. Добавив, что предприятие регулярно наращивает производственные мощности и решает новые задачи.
Отметим, что специально к открытию Московского метрополитена «Метровагонмаш» производил вагоны типа «А» с 1934 по 1937 годы. В дальнейшем запуск первого метровагона повлиял на развитие сферы машиностроения в стране.