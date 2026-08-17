Методику лечения миомы матки без разрезов освоили в больнице в Ступине

Суть метода заключается в прекращении кровоснабжения миоматозных узлов. После блокировки питающих их сосудов новообразования постепенно уменьшаются. При этом вмешательство не требует общего наркоза и больших разрезов.

«Процедура проходит без полостных разрезов. Вмешательство выполняется под местной анестезией. Через двухмиллиметровый прокол на руке или ноге мы подводим инструмент непосредственно к сосудам, питающим новообразование, и перекрываем их специальными микросферами», — рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Ступинской клинической больницы Петр Золотарев.

Операции проводят в плановом порядке по направлению из женской консультации. Обычно пациентки остаются в стационаре на три-четыре дня.

Через несколько месяцев после вмешательства необходимо пройти контрольное ультразвуковое исследование. Результат лечения оценивают по уменьшению размеров миоматозных узлов.