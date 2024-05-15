Подмосковье усовершенствует метод обеспечения сирот жильем — Андрей Воробьев | 360°

Важное 15 мая 2024, 15:27 Подмосковье усовершенствует метод обеспечения сирот жильем — Андрей Воробьев Воробьев: методику обеспечения сирот жильем улучшат в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Жильем в Подмосковье обеспечили 875 сирот за 2023 год, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Квартиры выдают путем приобретения на аукционах и по новому методу — с помощью сертификатов.

«Уделим внимание совершенствованию методики предоставления жилья детям-сиротам», — сказал глава Подмосковья на совещании с правоохранительным блоком.

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За прошлый год 555 из 875 сирот получили квартиры на аукционах, а 320 — благодаря специальным сертификатам. Это новый подход, преимущество которого заключается в возможности купить жилье в любом городе, любого метража и с добавлением личных средств при желании.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

По аукционам жилье предоставляют после шести-девяти месяцев ожидания. По прямому договору купли-продажи срок сокращается до двух месяцев, иногда до полутора.

Новый подход снизил риски, связанные с проведением аукционов. В этом году сертификаты получат еще 666 сирот.

Пресс-служба губернатора Московской области

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