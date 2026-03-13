Семинар по вопросам воспитания прошел в университете кооперации в Мытищах

13 марта в Российском университете кооперации в Мытищах состоялся методический семинар-практикум «Цифровой портрет молодого россиянина: диагностика проблем, преодоление стереотипов и выстраивание диалога поколений». Участниками стали заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций Московской области, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Доктор экономических наук, кандидат исторических наук, ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева обратилась к собравшимся с приветственным словом. Затем первый заместитель Министра образования Московской области, кандидат исторических наук Лариса Сулима представила доклад на тему «Воспитательная работа в условиях цифровых вызовов».

В ходе мероприятия участники обсудили, как находить подход к поколению, выросшему в интернете, и как отличить цифровое неблагополучие от обычных возрастных особенностей. Кроме того, заместители директоров по воспитательной работе узнали, как выстраивать эффективный диалог с подростками и предотвращать их вовлечение в деструктивные сообщества.

Также в рамках семинара были организованы панельная дискуссия, мастер-классы и тренинги для участников из городских округов Сергиев-Посад, Одинцово, Балашиха, Подольск и Коломенское.