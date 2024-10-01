Методические сборы с членами призывных комиссий прошли в Богородском округе

В России 1 октября начался осенний призыв на военную службу. В преддверии этого события в Ногинском военкомате прошли инструкторско-методические сборы с членами призывных комиссий, где были подведены итоги весенней призывной кампании и поставлены задачи для качественного проведения осеннего призыва.

Военный комиссар Богородского округа, Электростали и Черноголовки, полковник запаса Михаил Борисов отметил, что весенний призыв прошел организованно.

«Мы укомплектовали Президентский полк, подшефные корабли. Все планы и задачи, которые поставил губернатор и генеральный штаб, мы выполнили», — подчеркнул он.

Отметим, что в этом году начнет функционировать Единый электронный реестр воинского учета, к чему военкомат активно готовится. Теперь повестки будут направляться двумя способами: в электронной форме через портал «Госуслуги» и в письменной форме — под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении.

С введением новых правил, после получения повестки призывник не сможет покинуть страну до тех пор, пока не явится в военкомат. Осенний призыв продлится до 31 декабря.

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