Методическая служба Солнечногорска усилит позиции в Подмосковье

Методическая служба городского округа Солнечногорск вошла в «зеленую зону» регионального проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева. Муниципалитет получил признание как один из центров притяжения методических ресурсов и передового опыта.

Это достижение стало возможным благодаря масштабной работе команды управления образования и методистов муниципалитета. Включение в «зеленую зону» дает округу официальное право организовывать курсы повышения квалификации не только для своих педагогов, но и для специалистов из других городов Подмосковья.

«Это инвестиция в самое ценное — в качество образования наших детей. Высококлассные, современные учителя, идущие в ногу со временем, — вот главный результат этой работы. Благодарю нашу команду управления образования и методистов за высочайший профессионализм. Вместе мы делаем Солнечногорский округ территорией лидеров!» — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Статус даст возможность привлекать в округ специалистов региона для обмена опытом и повышения уровня квалификации местных педагогов. Ожидается, что по итогам 2025 года Солнечногорск войдет в топ-20 самых эффективных методических служб Подмосковья.