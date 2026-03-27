Семинары для управленческих команд школ проведут в Подмосковье

В Московской области активно реализуется программа методической поддержки школ, направленная на повышение качества образования. Центр качества образования КУРО при содействии Эффективных методических служб проводит серию практических семинаров для управленческих команд образовательных учреждений.

На занятиях специалисты учатся проводить всесторонний анализ результатов оценочных процедур и разрабатывать меры по устранению выявленных проблем.

Один из практикумов состоялся 27 марта в Щелковском лицее № 7. В мероприятии приняли участие заместители директоров школ городских округов Фрязино, Щелково и Лосино-Петровский. Участники освоили работу с инструментами и отчетами в разделе «Аналитика» ГИС ЕАИС ОКО, научились использовать цифровой инструментарий для выявления дефицитов и определения динамики результатов. Кроме того, они ознакомились с рекомендациями по анализу результатов ВПР.

По словам участников, полученные знания и инструменты позволят более эффективно организовывать работу со школами, нуждающимися в поддержке, и добиваться устойчивых улучшений образовательных результатов.

В пресс-службе ведомства отметили, что аналогичные семинары уже прошли в Балашихе и Луховицах. Следующий практикум запланирован в Солнечногорске.