Методическая конференция по подготовке по математике «Учусь учиться» прошла в Подмосковье

3 июня в Корпоративном университете развития образования прошла методическая установочная конференция «Начальная углубленная подготовка по математике “Учусь учиться” Л. Г. Петерсон: особенности методики и методический портфель учителей начальной школы». Более 330 учителей начальных классов приняли участие в мероприятии очно, а свыше 1600 педагогов присоединились онлайн, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Конференция была ориентирована на преподавателей математических классов начальной школы. С приветственным словом выступила директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Корпоративного университета развития образования (ЦНППМ КУРО) Лариса Кудрова. Она отметила важность прохождения курсов повышения квалификации для успешного владения методикой обучения математике.

Автор учебников «Учусь учиться» Людмила Петерсон подчеркнула, что понимание методики учебника математики — это первый шаг для обеспечения углубленной подготовки учащихся. Вторым шагом должно стать внедрение в практику закона эффективного усвоения знаний П. Я. Гальперина. Для помощи педагогам в этом Институте СДП разработана система методической поддержки.

Учителя-наставники Инновационной методической сети «Учусь учиться» познакомили коллег с маршрутной картой ключевого содержания математики первого класса и провели разбор практических кейсов. Педагоги-исследователи Института продемонстрировали участникам один из приемов деятельностного метода — прием «Самопроверка», который способствует формированию навыков самоконтроля и самооценки у учеников.

Организаторами конференции выступили ЦНППМ КУРО и Институт системно-деятельностной педагогики (Институт СДП).