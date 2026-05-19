Метод воспитания учеников через историю внедрили в школах Химок

С 2024 года все 26 школ Химок работают по единому патриотическому стандарту. Этот подход превратил обычные коридоры и классы в пространство, где история страны становится частью повседневной жизни.

На информационных стендах теперь размещены портреты ключевых политических фигур России, Московской области и Химок, сведения о воинских званиях, государственная символика и перечень главных исторических дат. Визуальная среда работает на воспитание: единое оформление и продуманное содержание помогают детям запоминать важные факты и символы государства.

«Мы ставили задачу создать среду, которая говорит с ребенком на языке уважения к своей стране. Единый патриотический стандарт работает в связке с программой „Успех V единстве поколений“. В школах округа прошли сотни мероприятий: открытые уроки, диалоги с ветеранами, тематические линейки. Дети стали иначе относиться к таким понятиям, как „честь“, „долг“, „память“. Они видят героев не абстрактными фигурами из учебника, а реальными людьми», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Впервые этот формат внедрили именно в Химках, а сегодня стандарт уже масштабирован на всю территорию Подмосковья. ЕПС — это комплексная работа по сохранению исторической памяти, где у каждого символа есть свое место и значение.

Депутат Химок Евгений Иноземцев добавил, что воспитание остается приоритетом государства. Это работа на перспективу: сохранить память, укрепить единство и вырастить гражданина, который знает историю своей Родины и готов за нее отвечать. Благодаря единому патриотическому стандарту школы Химок превращаются в пространство осознанного выбора. Ежедневное соприкосновение с символами страны, фактами и именами героев формирует у детей глубокий патриотизм.