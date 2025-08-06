Метод лечения рака с помощью лазера внедрили в онкодиспансере Балашихи

Инновационным решением, способным спасти тысячи жизней, стал терапевтический лазер, который теперь успешно применяют в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе. Этот метод терапии открывает новые горизонты в борьбе с раковыми опухолями, улучшая качество жизни пациентов и снижая риск побочных эффектов.

Терапевтический лазер обладает рядом значительных преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом в лечении онкологии.

«Безопасность в использовании, так как лазерное воздействие минимально инвазивно и не повреждает здоровые ткани вокруг опухоли. Лазерная терапия уменьшает и предотвращает лучевые реакций, а также снижает болевые ощущения», — рассказал заведующий отделением радиотерапии № 1 областного онкодиспансера Керим Аслаханов.

С каждым годом все больше людей выбирают лазерную терапию как альтернативу традиционным методам борьбы с онкологией. Важно отметить, что пациент сначала проходит тщательное обследование, после чего медики разрабатывают индивидуальный план терапии.

Для получения подробной информации о проведении лазерной терапии в Московском областном онкологическом диспансере можно обратиться по телефону 8 (495) 529-50-64 или отправить запрос на почту mood.dog@yandex.ru.