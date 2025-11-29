Метеоспутник из Химок запустят в космос с Байконура

Аппарат, созданный в Химках, уже готовят к старту. Запуск должен пройти в декабре.

Метеоспутник «Электро‑Л» № 5 создали на территории научно‑производственного объединения имени С. А. Лавочкина. Его уже доставили на космодром Байконур.

К орбите он отправится на борту ракеты‑носителя «Протон‑М». Сейчас идёт подготовка к запуску в декабре.

Специалистам предстоит провести финальную проверку аппарата. Затем его заправят топливом и выполнят стыковку с разгонным блоком и ракетой‑носителем.

Объект будет каждые 15-30 минут мониторировать погодные условия. Также он умеет оперативно выявлять чрезвычайные ситуации.

Данные от спутника помогут давать более точные прогнозы. Это важно для сельского хозяйства, авиации, судоходства и других отраслей экономики.