Метеоролог Шувалов сообщил, что Москву накроют дожди

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил ИА НСН , что в Москве и Подмосковье со вторника начнутся дожди.

По словам эксперта, до 30% осадков от месячной нормы выпадет в столице и области. Шувалов отметил, что на этой неделе в Москве ожидается дождливая погода, но ситуация будет менее штормовой, чем предполагалось ранее.

Самые сильные осадки, по прогнозам, будут по линии Белгорода, Курска и Смоленска. В Москве и Подмосковье дожди местами станут сильными в среду и четверг. Всего за неделю может выпасть до 75% месячной нормы осадков.