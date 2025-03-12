Металлургов Подмосковья пригласили на выставку технологий утилизации металлов

Подмосковных металлургов пригласили на международный форум и выставку технологий вторичной переработки. Она пройдет в Москве с 16 по 18 апреля.

Форум «Лом черных и цветных металлов» и выставка Moscow International Recycling Expo объединят свыше тысячи участников. Среди них лидеры отрасли, профильные ассоциации, ведущие эксперты и представители органов власти.

«Форум предоставит платформу для обсуждения актуальных вопросов, касающихся национальных индексов на лом, металлы и металлопродукцию, регулирования и состояния рынка лома черных, цветных и драгоценных металлов. Участники рассмотрят предложения отраслевого сообщества и органов власти по повышению эффективности работы, финансовые инструменты, налоговое законодательство и другие важные темы», — рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

На форуме состоится семинар бухгалтеров, финансовых директоров и юристов. На нем обсудят налогообложение при продаже лома и отходов из металлов. Спикерами станут эксперты Министерства финансов России и Федеральной налоговой службы.

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