Место для строительства нового храма осмотрели в Богородском округе

Жители поселка Воровского обратились в администрацию муниципалитета с инициативой обсудить место под строительства храма. Глава Богородского округа Игорь Сухин сразу откликнулся и встретился с инициативной группой на месте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не единожды подчеркивал важность чуткости в работе властей. И руководство Богородского округа ставит перед собой задачу грамотно и оперативно отвечать новым вызовам, оправдывая ожидания жителей.

Жители предлагают рассмотреть в качестве площадки под храм сквер у Александро-Невской часовни. Строительство самого сквера запланировано на 2026 год. На их взгляд, данный вариант более удобен для прихожан, так как находится ближе к жилым домам. Вместе с тем, Богородское благочиние предлагает другой участок.

Администрация и глава округа будут детально прорабатывать предложение жителей, чтобы найти решение, которое устроит всех.

На этапе проектирования совместно со специалистами будет рассмотрена возможность гармоничного встраивания храма в концепцию благоустройства. Окончательное решение также согласуют с благочинием.

Данный формат работы не раз доказывал свою эффективность. Поэтому разговор с жителями вышел за рамки одной темы. Обсудили качество воды в поселке, установку шумозащитного экрана от железной дороги, благоустройство дворов.

«В протокол все занесено. Мы распределимся по направлениям и в план будущего года постараемся максимально вопросы, озвученные неравнодушными жителями, включить», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.