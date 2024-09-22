Местных художников наградили на конкурсной выставке в музее «Артишок» в Химках

Местных художников наградили в музее «Артишок» на выставке «Типичные Химки. Семейные истории». В этом году победили шесть авторов по результатам голосования.

Художников наградили благодарственными письмами.

«Выставка уже стала доброй традицией для Химок. В этом году главная концепция — семейные истории. Экспозиция приурочена к Году семьи. Наши Химки богаты талантами. Благодарю всех, кто представил свои работы», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В выставке приняли участие 24 местных художника. Они представили около 50 работ в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта. Авторы отразили собственный взгляд на повседневность, традиции и обычаи семей.

Жители голосовали за понравившееся работы в музее «Артишок» и в паблике «Типичные Химки». Первое место заняла Наталья Алексеевна. Она нарисовала пейзаж и набрала 290 голосов. Призерами также стали Нина Пух, Ольга Салькова, Марьян Потоцкий, Весна Симич и Людмила Пудова.

«Этот проект стал традиционным и очень важным для Химок. Все художники в своих картинах смогли отразить уникальные детали нашего любимого округа и показать свою любовь к городу через искусство. Поздравляю всех участников в этом конкурсе и приглашаю наших жителей оценить старания мастеров», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Выставочный проект «Типичные Химки», посвященный жизни города, существует уже третий год подряд. Местные художники изображают пейзажи, памятники архитектуры, производственные предприятия, портреты ученых, творческих деятелей и горожан, которые внесли неоценимый вклад в развитие округа. Всего на выставке представили 35 картин и 24 фотографии от 30 авторов.

Отметим, выставочный комплекс «Артишок» посетили около 10 тысяч человек за лето. Они увидели интерактивные инсталляции «Химки. Глазами искусственного интеллекта», экспозицию инноваций и достижений предприятий города — макеты разработок МКБ «Факел», НПО «Энергомаш» и НПО «Лавочкина», а также выставку «Взгляд истории в искусстве» с пейзажами Химок и России, а также предметами быта.

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