Местные жители Щелкова выбрали территорию для благоустройства

В рамках всероссийского голосования по определению общественных пространств, которые будут благоустроены в 2026 году, лидирующую позицию заняла территория, расположенная между улицей Талсинская и Молодежной набережной. Этот проект получил поддержку 19,4 тысяч жителей.

На их суд было представлено семь различных объектов. Среди них — скверы на Советской и Краснознаменской улицах, набережная Юности, центральная площадь перед администрацией и участки на Пролетарском проспекте.

Второе место в голосовании занял сквер на Краснознаменской улице, получивший 275 голосов. Набережная Юности, с результатом 252 голоса, расположилась на третьей позиции.

Голосование проходило в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», реализуемой в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Эта программа направлена на создание комфортных и современных общественных пространств и улучшение качества жизни граждан.