Места крещенских купелей проверили в Химках

В Химках завершается подготовка всех официальных купелей к традиционным крещенским купаниям. ВРИП главы города Инна Федотова лично проверила готовность площадок, их безопасность и организацию парковок.

В ночь с 18 на 19 января в городском округе будут работать семь оборудованных мест для омовения, которые откроются в 22:00. Главной локацией станет территория «Арены Химки» в Старых Химках, где обустроены мужская, женская и теплая купели, подготовлены удобные дорожки и теплые раздевалки.

«Объехала места, где будут оборудованы купели, проверила подготовку к празднику, состояние площадок и расчистку путей. На каждой площадке будут дежурить медики, спасатели и волонтеры», — сообщила Инна Федотова.

Жители также смогут посетить купели в парках «Экоберег» и «Лукоморье», а также у храмов Петра и Февронии в Подрезкове, Рождества и Покрова в Луневском и церкви Алексия Митрополита в Кутузовском. Для удобства горожан работа общественного транспорта в праздничную ночь продлена до 3:00 19 января.