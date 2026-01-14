Места для купаний на Крещение подготовили в Ленинском округе

В Ленинском округе подготовили пять официальных площадок для крещенских купаний в ночь на 19 января. Власти обеспечили безопасные условия для жителей, которые планируют приобщиться к традиции.

Купели будут организованы на территории храмов в поселках Совхоза им. Ленина, Измайлово, Бутово, в селе Беседы, а также на пруду учебного полигона пожарных и спасателей. Купания пройдут с 22:00 до 03:00, все места оборудованы теплыми раздевалками, ограждениями и пунктами обогрева.

«Подготовка идет в плановом режиме, главное — безопасность и праздничное настроение участников», — подчеркнул замглавы округа Эдуард Арадушкин. Он также рекомендовал воздержаться от купаний людям с хроническими заболеваниями.

На местах будут дежурить спасатели, медики и полиция. Власти призывают соблюдать правила и окунаться только в разрешенных зонах.