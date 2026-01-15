Места для крещенских купаний определили в Павлово-Посадском округе

Пять мест для купаний будут организованы в крещенский сочельник с 18 на 19 января в городском округе. Около иорданей будут дежурить бригады спасателей и медиков, развернут пункты обогрева, всем желающим предложат горячий чай.

Жители и гости Павлово-Посадского округа смогут принять участие в купаниях в следующих местах: у храма Казанской иконы Божией Матери в Павловском Посаде (19 января с 1:00 до 3:00 и с 7:00 до 20:00); у храма Рождества Христова в селе Заозерье (19 января с 11:00 до 16:00); у храма Вознесения Господня в Павловском Посаде (19 января 1:30 до 3:00 и с 8:00 до 18:00); на озере Госьбужье («Городская баня») в Электрогорске (18 января с 22:00 до 01:00); у храма Троица-Чижи в деревне Часовня (19 января с 9:00 до 18:00).

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов напомнил, что окунаться следует только в специально подготовленных и освященных местах. «Не рискуйте своей жизнью и здоровьем!» — обратился он к жителям и гостям муниципалитета.