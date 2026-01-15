Места для крещенских купаний определили в Дубне

Организация купаний на Крещение продолжается в наукограде. Подготовку обсудили на выездном совещании, которое глава Дубны Максим Тихомиров провел с городскими службами.

Руководитель муниципалитета рассказал, что для проведения массовых мероприятий на реке толщина льда недостаточна, поэтому для безопасности участников крещенские купания решили проводить на суше, установив купели. Расчистка территорий от снега территорий, в ближайшее время специалисты приступят к обустройству иорданей.

«По традиции подготовим две площадки к празднику, Парк семейного отдыха и рядом с храмом в Ратмине, — будет ярко, красиво, празднично. Всех приглашаем», — сказал Максим Тихомиров.

На каждой площадке оборудуют теплые раздевалки, освещение, будет организован горячий чай, а в Ратмино — и полевая кухня. Безопасность в период проведения крещенских купаний 18 и 19 января обеспечат сотрудники пожарных и спасательных формирований, инспекторы ГИМС, медики скорой помощи. Помогать на местах будут и волонтеры.

В храмах уже определили время богослужений в честь Крещения Господня. 18 января утром будет освящаться крещенская вода, а с 18 на 19 января пройдут торжественные богослужения. В большинстве храмов они начнутся в 17:00, а в храме Похвалы Пресвятой Богородицы — в 21:30.