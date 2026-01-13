Места для крещенских купаний оборудуют в Пушкино

Администрация округа завершает подготовку к празднованию Крещения Господня. Как сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов, в этом году для проведения традиционных обрядовых омовений организованы две официальные площадки, соответствующие стандартам безопасности и санитарным нормам.

Для жителей и гостей округа будут подготовлены следующие локации: Родник «Ивушка» на берегу реки Учи и Святой источник в деревне Мураново — площадка рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери. Организаторы делают акцент на создании комфортных условий для верующих. Обе купели будут доступны для посещения с вечера 18 января, в течение всей праздничной ночи и всего дня 19 января.

«Мы понимаем, что крещенские морозы требуют особой подготовки инфраструктуры. На каждой локации будут развернуты отапливаемые пункты обогрева и удобные раздевалки. Мы обеспечим качественное освещение подходов к воде, а каждого участника после омовения будет ждать горячий чай», — отметил Максим Красноцветов.

На протяжении всего времени работы купелей будет организовано непрерывное дежурство экстренных служб. В состав групп контроля войдут спасатели, сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.