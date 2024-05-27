Места для безопасного купания и отдыха у воды организовали в Воскресенске

С наступлением лета в городском округе Воскресенск начнется купальный сезон. Для обеспечения комфортного и безопасного отдыха установлено одно место для купания и пять зон отдыха у водоемов.

Озеро Светлое в микрорайоне Лопатинский станет безопасным местом для купания. Режим работы зоны купания с 09:00 до 21:00 ежедневно. Купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа 2024 года.

Для отдыха у воды без возможности купания предусмотрено на озере Невест в деревне Ильино, озере Белое в городе Белоозерский, пруду Парковом в поселке Хорлово, озере Голубое в деревне Золотово и на река Семиславка на улице Московской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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