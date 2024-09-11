Экскурсию по пожарной части в Солнечногорске провели для первоклассников

Месячник пожарной безопасности стартовал в школах и детских садах Солнечногорска. Учащиеся первых классов из лицея № 7 посетили экскурсию по пожарно-спасательной части № 67.

Начальник караула Роман Пештерян рассказал школьникам о профессии пожарного, продемонстрировав оборудование и средства защиты. Учащиеся смогли попробовать себя в роли пожарных и самостоятельно потушили условное возгорание. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Нилов напомнил первоклассникам о причинах возникновения пожаров, правилах безопасности и действиях в экстренных ситуациях.

«С началом учебного года в округе продолжается работа по профилактике пожарной безопасности для учащихся. Месячник нацелен на то, чтобы напомнить после каникул школьникам и дошкольникам об основных правилах поведения при возгорании, выработать у них навыки самостоятельно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.