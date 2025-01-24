Месячник к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начался Богородском округе

В Богородском округе начался месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие состоялось в Центре культуры имени Калиниченко, где прошел круглый стол с участием представителей общественности, кадетов, юнармейцев, членов ветеранских организаций и военнослужащих Ногинского гарнизона.

На встрече обсудили вопросы взаимодействия командования воинских частей с администрацией Богородского округа, деятельность ветеранских организаций и учреждений культуры, а также важность патриотического воспитания молодёжи. Участники подчеркнули необходимость сохранения памяти о героях войны и передачи этой памяти подрастающим поколениям.

Особым моментом мероприятия стала частичная демонстрация выставки «Мужество защитников Отечества в наградах, знаках и значках», посвященной героизму советских воинов. Также присутствующие почтили минутой молчания память погибших героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

К сожалению, на территории Богородского округа сегодня проживают всего пять участников Великой Отечественной войны. Самому молодому из них исполнилось 98 лет. С каждым годом ветеранов становится все меньше, что делает особенно важным сохранение их подвига в памяти потомков.

Месячник оборонно-массовой работы продолжится серией мероприятий, направленных на укрепление патриотизма и уважения к истории страны.