Месячник чистоты начался в Богородском округе

Весна — традиционный период, когда в городах и населенных пунктах начинают готовиться к проведению субботников. В Богородском округе особое внимание уделят скверу Боевой Славы, зоне отдыха «Жилка», Бисерову озеру и Водопьяновским дачам.

Заместитель главы Богородского округа Надежда Мылова на оперативном совещании объявила о начале уборочных работ. В первую очередь речь шла об управляющих компаниях, городских коммунальных и дорожных службах.

Для наведения чистоты и порядка на улицы Богородского округа выйдут 42 единицы техники. Среди них — четыре комбинированные дорожные машины, шесть погрузчиков, пять самосвалов и два пылесоса.

Месяц чистоты и порядка в этом году проводится с 10 марта по 10 апреля. Планируется отмыть от зимней грязи 72 автобусные остановки в Ногинске, убрать смет вдоль проезжей части и мусор, удалить аварийные деревья на улице Октябрьской и улице Третьего Интернационала. Также отработают поступившие заявки от жителей. В частности, уберут мусор в лесопарковой зоне вблизи Черноголовского пруда, на таких улицах, как Школьная, 28 Июня, Рогожская, Санаторная.

Не оставят без внимания центральные скверы и общественные пространства Ногинска. Для этого задействуют тяжелую технику: тракторы, погрузчики, мини-погрузчики, пылесосы и многое другое.

Позже будут объявлены даты субботников, в которых примут участие депутаты округа, работники администрации Богородского округа, представители общественности, предприятия, социально ориентированные учреждения и просто неравнодушные жители.