Месячник чистоты и благоустройства начался в Дубне

В Дубне стартовал месячник чистоты и благоустройства. На улицы города вышла подметально-уборочная техника, всего задействовано 35 единиц.

В первую очередь коммунальные службы убирают смет с городских дорог — его собирают и сразу вывозят. Глава Дубны Максим Тихомиров сообщил, что до 1 мая сформирован четкий ежедневный план: уборка общественных пространств, ямочный ремонт, сбор мусора, кронирование деревьев.

«Параллельно в работе — все обращения жителей, ни одно не остается без отработки. Задействована как техника, так и бригады ручного труда, чтобы закрывать задачи комплексно. Ритм задан рабочий, без скидок на погоду и выходные», — отметил Тихомиров.

В ближайшее время стартуют субботники: сотрудники городских предприятий выйдут на общественные пространства, чтобы помочь убрать мусор после зимы. Навести порядок в парках и на улицах Дубны планируют до майских праздников.