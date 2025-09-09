Мешающие обзору деревья опилили на дорогах еще в 10 округах Подмосковья

Мешающие обзору деревья опилили на дорогах в 10 округах Подмосковья. Это позволило повысить безопасность водителей и пешеходов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, во время обследования дорог специалисты выявили места, где деревья мешали обзору водителей. Для повышения безопасности движения их опилили.

Работы провели на Боткинском проезде в Шатуре, Пушкинском шоссе в Пушкино, улице Победы в Дедовске, Спартаковском переулке в Егорьевске, у остановки «Нагорная улица» на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, а также на Вокзальнойулице в поселке Авсюнино, на Полевой улице в селе Белые Колодези, на Центральной в деревне Солчино и на дорогах в деревнях Русавкино-Романово и Репниково.

Специалисты «Мосавтодора» регулярно обследуют дороги, чтобы выявить повреждения и вовремя провести ремонт. Особое внимание уделяют знакам, остановкам, ограждениям и светофорам.