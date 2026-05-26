Более 2 тысяч новых изоляторов установят на магистральных ЛЭП Подмосковья

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра начал замену изоляторов на линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ и 500 кВ в Московской области. Планируется, что к 2026 году будет установлено более двух тысяч новых устройств. Это повысит надежность электроснабжения в восточной части региона.

На ЛЭП, которая участвует в схеме выдачи мощности Конаковской ГРЭС, запланирован значительный объем работ. Старые изоляторы заменят на новые, изготовленные из закаленного стекла. Современные изделия отличаются повышенной механической прочностью и длительным сроком службы. Новые изоляторы произведены на российских предприятиях.

Изоляторы предназначены для подвески проводов и грозозащитных тросов к опорам ЛЭП и создания необходимых изоляционных промежутков. Повреждения этих устройств могут привести к технологическим нарушениям. Чтобы предотвратить аварии, энергетики регулярно обследуют ЛЭП и меняют дефектную изоляцию.

«Надежность электроснабжения во многом зависит от незаметных деталей. Изоляторы — это один из важнейших элементов линии электропередачи: они удерживают провода и тросы на опорах, обеспечивая безопасное расстояние до земли и конструкций», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.