Меры защиты от природных пожаров усилили в Богородском округе

В Богородском округе утвержден комплекс мер по подготовке к пожароопасному периоду. В муниципалитете определены опасные территории, усилен контроль и расширены силы реагирования на природные пожары.

Подготовка к сезону возгораний началась с утверждения постановления администрации округа № 445 «О подготовке к пожароопасному периоду» от 19 февраля. Дополнительно сформирован Оперативный штаб по ликвидации природных пожаров. В марте комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций определила перечень первоочередных мер и назначила ответственных за их выполнение.

В зоне особого внимания оказались 17 населенных пунктов, которые признаны подверженными угрозе природных пожаров. Для них подготовлены и утверждены паспорта пожарной безопасности, а также организовано противопожарное опахивание протяженностью 40,76 км. Работа направлена на снижение риска перехода огня на жилые территории и объекты социальной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено детским оздоровительным лагерям. Для четырех учреждений — «Мир Калитино», «Мир на Озере», «Мир Дружба» и лагерь «Купавна» — разработаны паспорта пожарной безопасности. Также согласован план взаимодействия с Ногинским филиалом ГАУ МО «Мособллес», утверждены маршруты патрулирования и определен состав сил для тушения возгораний.

В округе усилили техническое оснащение пожарных подразделений. Дополнительно передана малая пожарная машина на базе УАЗ Патриот. В распоряжении служб находятся автоцистерны, тракторы с плугами и патрульная техника, что позволяет быстрее реагировать на возгорания в лесах и на открытых территориях.

Контроль за лесными массивами ведется с применением нескольких систем наблюдения. Используются камеры видеомониторинга, авиационные маршруты и космический контроль ИСДМ-Рослесхоз. В Ногинском лесничестве действует сеть из 120 маршрутов наземного патрулирования протяженностью более 5 тысяч км.

Особый противопожарный режим введен в Московской области с 20 апреля 2026 года. Он предусматривает запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение огнеопасных работ без соблюдения установленных требований. Жителям также запрещено оставлять источники огня без присмотра и сжигать опасные отходы.

«Любое нарушение правил пожарной безопасности может привести к быстрому распространению огня и угрозе для населенных пунктов. Важно строго соблюдать ограничения и сообщать о возгораниях сразу», — сообщили в администрации округа.

Жителям рекомендуют очищать участки от сухой травы и держать под рукой первичные средства тушения. При обнаружении огня необходимо сразу звонить по номеру 112.