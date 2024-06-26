Меры соцподдержки для многодетных семей расширят в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Мособлдума рассмотрит законопроект о расширении мер соцподдержки многодетных семей. Так, они смогут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки без ограничений в любое время.

«В Год семьи, согласно поручению президента, мы основной акцент делаем на поддержке наших семей с детьми. Это очень правильный законопроект, а главное ко времени», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сейчас многодетные семьи могут бесплатно знакомиться с экспозициями в музеях или посещать выставками раз в месяц. Новый закон позволит делать это без ограничений и в удобное для жителей Московской области время.

По словам Брынцалова, в случае принятия законопроекта новая мера соцподдержки коснется 112 тысяч семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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