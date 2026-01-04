Меры социальной поддержки сотрудников УМВД расширили в Домодедове

Одним из центральных вопросов стало рассмотрение предложений по внесению поправок в действующее положение о мерах социальной помощи полицейским. Согласно действующей редакции документа, право на получение льгот имели лишь первые пятьдесят сотрудников, признанных нуждающимися в поддержке. Однако данное число оказалось недостаточным для полноценного охвата тех, кому действительно необходима поддержка.

Поэтому депутаты приняли предложение заместителя главы округа Юлии Сазоновой, возглавляющей юридическое управление администрации. Она предложила увеличить численность лиц, имеющих право претендовать на льготы, вдвое — до ста человек. Таким образом, мера затронет значительно большее количество семей сотрудников МВД, обеспечив дополнительную защиту и стабильность. Помимо повышения социального статуса сотрудников полиции, на заседании Совета были рассмотрены вопросы бюджетирования. Депутатский корпус обсудил перспективные финансовые планы округа на ближайшие годы, утвердив ключевые показатели расходов и доходов бюджета на 2026 год и последующие два года. Председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский завершил заседание подведением итогов прошедшего периода и определением приоритетных направлений развития на будущий год.