Встреча с жителями по вопросам соцподдержки прошла в Балашихе
Председатель совета депутатов Балашихи и руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов провел встречу с жителями. Горожане обсудили меры социальной поддержки и жилищные вопросы.
На встрече жительница Балашихи попросила помочь с улучшение жилищных условий. Сейчас женщина живет в коммунальной квартире с четырьмя детьми. Другой участник встречи попросил помочь с решением земельно-имущественного вопроса. Оба заявителям получат дополнительные консультации экспертов.
«Мы понимаем, что каждый случай требует индивидуального подхода и внимательного рассмотрения. Важно, чтобы жители знали свои права и могли рассчитывать на поддержку. Мы приложим все усилия, чтобы помочь в решении возникших вопросов, действуя в рамках существующих возможностей и законодательства», — сказал Попов.
Встреча прошла в рамках партийного проекта «Старшее поколение».
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